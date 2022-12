Dopo i due successi di Gregorio Paltrinieri e della 4×100 maschile, l’Italia punta ad essere protagonista anche nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 in scena a Melbourne, in Australia. Nelle batterie della nottata italiana la prima qualificazione arriva da un’altra staffetta, la 4×50 mista mista, che ottiene l’accesso in finale con il sesto tempo assoluto. Lorenzo Mora, Simone Cersuolo, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli proveranno a confermare il podio raggiunto nella scorsa edizion della manifestazione.

SEGUI IL LIVE DELLA SESSIONE POMERIDIANA

Alessandro Miressi e Thomas Ceccon cercano il successo nella gara regina, i 100 stile libero. Accesso alle semifinali guadagnato dai due rispettivamente con il quinto e settimo tempo. Due crono (46’22 Miressi, 46’44 Ceccon) probabilmente nuotati in gestione da parte degli azzurri dopo le fatiche di ieri e in vista delle semifinali che andranno in scena nel pomeriggio australiano/mattinata italiana. Batteria in chiaroscuro anche per Benedetta Pilato, che proverà a confermare anche in vasca corta quanto fatto a Budapest nella lunga la scorsa estate. La tarantina chiude con un 1’05″21 che le consegna il tredicesimo tempo assoluto.

TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 13 DICEMBRE

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

Chi invece è apparso dominante è Nicolò Martinenghi, che ha nuotato i suoi 100 rana in 56”60, ottenendo il primo tempo assoluto. Si prevede una sfida incredibilmente affascinante contro Adam Peaty. Accesso alle semifinali conquistato anche da Simone Cerasuolo, che ha chiuso in 57”24 con il nono crono.