Nuoto, FINA cambia nome in World Aquatics

C’è una novità importante nel mondo del nuoto, visto che dal primo gennaio 2023 la FINA, la Federazione Internazionale, cambierà nome in. A deciderlo è stato il congresso generale straordinario tenutosi a Melbourne, dove nella notte cominceranno i Mondiali di vasca corta. Via alla denominazione originale, istituita nel 1908, quando la federazione nacque sotto l’acronimo che portava le iniziali del suo nome in francese (Federation Internationale de Natation. A spiegare il motivo del cambiamento è il presidente Husain Al-Musallam, che ha dichiarato come ora tutte le discipline acquatiche saranno “riunite sotto un unico marchio. Abbiamo bisogno di un nome che rifletta l’intera famiglia FINA, un nome che possa essere usato con orgoglio dai nuotatori in vasca, dai nuotatori artistici, dai tuffatori, da chi nuota nelle acque libere e da chi compete nella pallanuoto”.