Highlights Polonia-Italia 3-0, finale terzo posto VNL maschile 2022 (VIDEO)

by Deborah Sartori 14

I video highlights di Italia-Polonia, finale per il terzo posto della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. I polacchi di coach Nikola Grbic partono con il piede giusto e rimangono lucidi anche nei momenti più delicati, aggiudicandosi la vittoria per 3-0 (25-16, 25-23, 25-20). Tra i campioni del mondo i migliori sono il capitano Bartosz Kurek (13 punti) e Kamil Semeniuk (12), mentre agli azzurri di Fefé De Giorgi non bastano i 14 punti di Daniele Lavia e i 12 di Yuri Romanò. La Polonia dunque sale sul terzo gradino del podio, mentre l’Italia si deve accontentare del quarto posto nel torneo. Di seguito, le immagini salienti della partita.

LA CRONACA DELLA PARTITA

