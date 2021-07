Highlights Italia-Canada 3-2, volley maschile Tokyo 2020 (VIDEO)

by Deborah Sartori

Simone Anzani, Italia Volley - Foto Profilo Facebook Fipav

I video highlights di Italia-Canada, prima sfida del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Debutto complicato per gli Azzurri del Ct Blengini, che vanno sotto di due set dopo un inizio faticoso in battuta e in ricezione. La reazione della squadra azzurra arriva a metà terzo set, con gli ingressi di Vettori e soprattutto del giovanissimo Michieletto che cambiano l’inerzia del match. L’Italia la spunta al tie-break per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11), ottenendo così la prima vittoria nella rassegna a cinque cerchi. Di seguito le immagini salienti della sfida.

