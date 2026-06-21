MotoGP, Marc Marquez vince il GP della Repubblica Ceca: Bagnaia sul podio

Seconda vittoria consecutiva per lo spagnolo della Ducati, che precede Ai Ogura e Pecco Bagnaia. Jorge Martin chiude nono e si avvicina a Bezzecchi, assente per squalifica.
Marc Marquez trionfa nel GP della Repubblica Ceca
Marc Marquez conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati centra così la seconda vittoria consecutiva, confermandosi dopo il successo ottenuto in Ungheria.
Alle sue spalle chiude Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, mentre il podio viene completato dall’altra Ducati di Pecco Bagnaia, rimasto al comando nella prima metà di gara.
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Bagnaia terzo, Di Giannantonio quarto
Bagnaia porta a casa un piazzamento importante dopo una gara condotta da protagonista nella fase iniziale. Fuori dal podio, in quarta posizione, si ferma Fabio Di Giannantonio.
Quinto posto per la Honda di Joan Mir, davanti alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.
Martin riduce il distacco da Bezzecchi
Ottavo Luca Marini con la Honda, mentre Jorge Martin chiude al nono posto con l’Aprilia. Lo spagnolo riduce così a otto punti il distacco da Marco Bezzecchi, leader della classifica mondiale.
Bezzecchi non ha preso parte alla gara perché squalificato dopo l’episodio avvenuto a bordo pista nella Sprint con un marshall.
A completare la top ten è Enea Bastianini con la Ktm Tech3.
L’ordine d’arrivo del GP della Repubblica Ceca
- Marc Marquez
- Ai Ogura
- Pecco Bagnaia
- Fabio Di Giannantonio
- Joan Mir
- Fermin Aldeguer
- Raul Fernandez
- Luca Marini
- Jorge Martin
- Enea Bastianini
Mondiale MotoGP sempre più acceso
La vittoria di Marc Marquez e il nono posto di Jorge Martin rendono ancora più interessante la classifica iridata. Bezzecchi resta leader, ma il suo margine si riduce dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il Gran Premio della Repubblica Ceca.