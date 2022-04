MotoGP, Quartararo: “Vittoria a Portimao incredibile, voglio replicare a Jerez”

by Simone Caravano

Fabio Quartararo - Foto profilo ufficiale Facebook Yamaha

Dopo la preziosa vittoria a Portimao, Fabio Quartararo è tornato a parlare ai microfoni, ritornando sulle sensazioni post vittoria in Portogallo e proiettandosi al prossimo GP di Spagna. “La vittoria a Portimao è stata incredibile. Mi è piaciuto molto guidare e, naturalmente, festeggiare dopo con la squadra”. Il campione del mondo in carica ha poi aggiunto: “In un certo senso a Portimao siamo stati fortunati perchè il circuito si adatta bene alla nostra moto”. L’attenzione del pilota della Yamaha però poi va immediatamente al prossimo Gp in Spagna: “Jerez è un altro di quei circuiti capaci di esaltare i nostri punti di forza, quindi farò del mio meglio. L’anno scorso avrei potuto vincere facilmente la gara qui se non fosse stato per il mio problema con il braccio. Ci proverò quest’ann0”. Una battuta poi sul proseguo del campionato e sugli obbiettivi stagionali: “Sono in testa a pari merito nella classifica del campionato, quindi proverò di nuovo a fare il nostro massimo. Non mi arrenderò mai”.

Di umore opposto invece l’altro pilota della Yamaha, Franco Morbidelli, deluso dopo il Gp di Portimao: “Ovviamente la gara di Portimao è stata molto deludente. Abbiamo perso punti in campionato”. La voglia di riscatto però non manca nell’italiano, che si proietta con fiducia verso il prossimo GP in Spagna: “In questo fine settimana dovremo lavorare sodo per compiere ulteriori progressi e trovare un buon assetto. La gara e il test di lunedì saranno per noi un’importante opportunità per migliorare le cose”.