MotoGP, Agostini: “Bagnaia campione del mondo sarebbe il massimo”

“Francesco Bagnaia con la Ducati è in testa al campionato del mondo, potrebbe vincere il titolo un pilota italiano su una moto italiana. L’ultimo a farlo sono stato io 50 anni fa. Sarebbe davvero il massimo”. A dirlo è il campione di motociclismo Giacomo Agostini, in occasione della cerimonia in cui ha ricevuto a Palazzo Pirelli il premio Rosa Camuna, massima onorificenza della Regione Lombardia. Agostini si dice “orgoglioso” di questo premio: “È un riconoscimento per quello che ho fatto nella vita, come sportivo e come uomo. I successi che ho ottenuto sono dovuti anzitutto a un dono di natura, sono nato con l’amore per le due ruote e ci ho sempre creduto”.