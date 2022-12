LIVE – Tyson Fury vs Dereck Chisora, Mondiale WBC Pesi massimi (DIRETTA)

di Antonio Sepe 6

Tyson Fury per difendere il titolo WBC dei pesi massimi e puntare uno tra Joshua e Usyk. Dereck Chisora per l’impresa o quantomeno per non sfigurare. Al Tottenham Stadium di Londra il Gypsy King torna sul ring a pochi mesi di distanza dalla vittoria su Dillian White. Archiviata la trilogia contro Deontay Wilder, eccone un’altra per Fury che ha già battuto Chisora in passato due volte. Sono due amici, spesso hanno fatto sparring insieme, ma condivideranno il ring. C’è un Mondiale dei pesi massimi tutto da vivere. Fury è super favorito e il verdetto sembra scontato. Ma quando c’è lui sul ring lo spettacolo è garantito e allora godiamoci insieme un appuntamento imperdibile. Dopo Chisora, i fan sperano di vedere Fury contro uno tra Joshua e Usyk. Derby britannico o unificazione? Tyson per ora la spara grossa: un tour globale da 12 incontri l’anno per dare a pugili locali di tutto il mondo l’opportunità del mondiale. Il solito Fury, che le spara grosse e torna sul ring. E noi siamo pronti a gustarcelo. Sportface.it vi offrirà una diretta live testuale con aggiornamenti in tempo reale per vivere insieme le emozioni del match tra Tyson Fury e Dereck Chisora.

