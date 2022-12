Boxe, Tyson Fury vs Dereck Chisora stasera in tv: programma, orario, streaming Mondiale WBC massimi

di Mattia Zucchiatti 1

Tyson Fury deve difendere il suo titolo mondiale contro Dereck Chisora. I due combatteranno stasera, sabato 3 dicembre, nella cornice del Tottenham Hotspur Stadium. L’evento, che prevede anche la sfida tra Daniel Dubois e Kevin Lerena, inizierà alle 18:55 (orario italiano), mentre per il main event tra Tyson Fury e Dereck Chisora bisognerà aspettare circa le 22:30 o le 23:00. In palio c’è la cintura mondiale WBC dei pesi massimi, uno dei tasselli di quella storica riunificazione che coinvolge inevitabilmente Oleksandr Usyk, detentore dei titoli IBF, WBA, WBO, strappati e difesi contro Anthony Joshua. “Improbabile”, risponde Fury a chi gli chiede le possibilità di una mega sfida di unificazione nel 2023. Il sogno rimane, anche se adesso Fury deve difendere la sua cintura contro Chisora in quella che sarà la terza sfida tra i due.

Amici, compagni di sparring, mai rivali. Il 34enne, dopo la trattativa saltata con Joshua, offre un money fight a Del Boy che proverà a mettere in difficoltà il Gypsy King, favoritissimo sul ring di Londra. Potrete seguire l’intero evento e naturalmente l’incontro tra Tyson Fury e Dereck Chisora in diretta sulla piattaforma streaming (gratuita) Mola.TV. Per assistere all’evento, dovrete registrarvi e creare un account. Occhio anche al sottoclou che prevede il match per il titolo europeo dei pesi leggeri tra Yvan Mendy e Denys Berinchyk. Sportface.it vi offrirà una diretta live con aggiornamenti in tempo reale.

Il programma (orario italiano) Tyson Fury vs Dereck Chisora (MOLA.TV)

Dalle 18:55, Isaac Lowe vs Sandeep Singh Bhatti (pesi piuma)

A seguire, Hosea Burton vs Reinis Porozovs (pesi cruiser)

A seguire, Karol Itauma vs Vladimir Belujsky (pesi mediomassimi)

A seguire, Yvan Mendy vs Denys Berinchyk (titolo europeo pesi leggeri)

A seguire, Daniel Dubois vs Kevin Lerena (titolo WBA Regular pesi massimi)

Non prima delle 22:30, Tyson Fury vs Dereck Chisora (Titolo WBC pesi massimi)