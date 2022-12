LIVE – Sci alpino, super-G maschile Beaver Creek 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del super-G maschile di Beaver Creek, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo la discesa di ieri, gli atleti tornano in pista per la seconda e ultima gara sulle nevi statunitensi. Tra gli azzurri impegnati ci saranno Dominik Paris, Christoph Innerhofer, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, e Mattia Casse. Appuntamento alle ore 18 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

LA START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5