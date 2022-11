LIVE – Belgio-Marocco 0-2, girone F Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Belgio-Marocco, match valido per la seconda giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. La squadra di Martinez si è imposta di misura all’esordio contro il Canada ed è in testa al girone, mentre il Marocco di Regragui arriva dallo 0-0 contro la Croazia e ha bisogno dei tre punti per sperare ancora nella qualificazione. Appuntamento all’Al Thumama Stadium alle ore 14.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Belgio-Marocco 0-2 (73′ Sabiri, 93′ Aboukhlal)



90’+5 Finisce qui! Un grandissimo Marocco batte e inguaia il Belgio, 0-2 e primo posto nel girone.

90’+3 IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL MAROCCO RADDOPPIA! NEI GUAI, MOLTO GROSSI, IL BELGIO: HA SEGNATO ABOUKHLAL SU UN GRANDE ASSIST DI ZIYECH! 0-2.

90′ 5 minuti di recupero.

87′ Si lamenta coi compagni Lukaku, gli arrivano palloni sgonfi.

85′ Finale di grande pressione del Belgio, la sconfitta sarebbe drammatica: dovrebbero poi battere la Croazia con tutta probabilità.

82′ Testa di Vertonghen e la palla esce di pochissimo! Che occasione.

80′ Entra Romelu Lukaku! Torna in campo l’attaccante dell’Inter, dieci minuti per lui. Fuori Meunier, il peggiore insieme a Courtois.

76′ Entra El Yamiq nel Marocco. E’ un difensore, si passa a cinque in casa marocchina.

73′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! RETE UGUALE A QUELLA ANNULLATA, PUNIZIONE TAGLIENTE DI SABIRI CHE SORPRENDE COURTOIS! STAVOLTA TUTTO REGOLARE, 0-1.

71′ Fuori Boufal ed En-Nesyri, dentro Hamdallah e Aboukhal.

67′ Entrano Sabiri e Allah, fuori a sorpresa Hakimi.

65′ Dries Mertens! Calcia di destro, respinge Munir.

63′ Courtois legge male uno spiovente, palla che viene tenuta in campo da Boufal e rimessa in mezzo, spazza Meunier.

60′ Dentro Mertens e Tielemans, fuori Hazard E. e Onana.

57′ Calcia Boufal a giro, palla che esce di poco! Il Marocco meglio del Belgio.

53′ Il Belgio chiede un rigore per tocco di mano in scivolata, non è punibile.

49′ Si accentra e calcia Ziyech, blocca però Courtois.

46′ Si riparte per il secondo tempo, possesso marocchino.

45’+1 Finisce qui il primo tempo, 0-0.

45′ Gol annullato col Var! Courtois viene influenzato nettamente da un giocatore del Marocco che in mischia non tocca ma dà fastidio. Ed è in fuorigioco. Giusto così, è 0-0.

45′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! PUNIZIONE DI ZIYECH, MA OCCHIO PERCHE’ PUO’ ESSERCI FUORIGIOCO!

44′ Occhio alla punizione dal limite insidiosissima per i marocchini.

42′ Per Bono possibile indisposizione intestinale proprio mentre cantava l’inno.

40′ Quando attacca il Belgio si sentono fischi veementi del pubblico quasi tutto schierato per il Marocco.

36′ Troppe imprecisioni da parte del Belgio, tentativi di imbeccate la cui misura è spesso sbagliata.

32′ I ritmi si sono inesorabilmente abbassati, Belgio in difficoltà a costruire e Marocco perfettamente schierato.

27′ Ammonito Onana, brutto fallo.

25′ Fitto mistero su Bono: il portiere del Marocco era a cantare l’inno e anche nella foto di gruppo, poi però in porta c’è Munir.

22′ Courtois sangue freddissimo! Dribbling spettacolare su En-Nesyri, rischia tantissimo.

19′ Il tiro da fuori di Ziyech, palla che decolla alta.

15′ Ritmi bassi ma Belgio in pressione. Già la seconda punizione laterale, ma non ben battute.

12′ Dobbiamo darvi conto di un cambio dell’ultim’ora nelle formazioni ufficiali: Bono è stato rimpiazzato da Munir, scopriremo perché.

8′ Belgio che fa la partita, Marocco molto ben messo in campo.

5′ Lampo di Batshuayi, para il portiere marocchino.

3′ L’arbitro è l’esperto Cesar Ramos, messicano.

1′ Si parte, inizia Belgio-Marocco!

13.57 E’ il momento degli inni nazionali.

13.55 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Doha per il match tra Belgio e Marocco allo stadio Al Thumama. In palio punti pesanti in chiave ottavi in questo girone.