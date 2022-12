LIVE – Verona-Pesaro 90-94, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Verona-Pesaro, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Sfida dall’alto coefficiente di difficoltà per gli uomini di coach Ramagli, alla continua ricerca di punti pesanti in ottica salvezza, dopo aver vinto lo scontro diretto sul campo di Treviso. Di fronte, la forte formazione allenata da coach Repesa, la quale occupa la quinta posizione a quota 12 punti insieme a Trento, e che, con il secondo attacco del campionato come media punti a partita, ha dato spettacolo sette giorni fa battendo Varese. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 18 dicembre sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 11^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VERONA-PESARO 90-94

FINE MATCH 90-94

40′ I due liberi a segno da parte di Cheatham sembrano chiuderla. 87-92.

39′ Pesaro torna avanti di prepotenza! Abdur-Rahkman, 84-86!

38′ Gioco da tre per Holman! 84-81.

37′ Quanti errori in questa fase! 81-78 ormai da un paio di minuti effettivi.

35′ Sanders non perdona dall’arco! 81-75!

33′ Schiacciata di Smith per il 78-75.

31′ Tripla di Visconti in apertura di ultimo quarto, 73-72! Che equilibrio!

FINE TERZO QUARTO 69-69

29′ Gudmundsson trova il canestro del 69 pari!

27′ La tripla di Holman! 65-49 per la Tezenis!

25′ Tripla di Cappelletti in sospensione! 58-56, musetto avanti per Verona.

23′ Abdu-Rahkman non perdona! 52-54, di nuovo avanti Pesaro.

21′ Tripla di Cheatham e 50-50!

FINE SECONDO QUARTO 48-47

20′ Anderson dominante! Tripla e sorpasso Verona, 48-47.

19′ Altri due liberi a segno per Anderson, 41-42!

18′ Fallo sciocco su Anderson che stava esplodendo la tripla, arrivano tre liberi tutti segnati. 37-40.

16′ Cheatham risponde a Cappelletti, 32-40.

14′ Tripla di Gudmundsson! 23-38, scappa Pesaro a sorpresa!

11′ Visconti! Gioco da tre con il canestro e il fallo subito per il 23-28 con cui Pesaro ora scappa!

FINE PRIMO QUARTO 23-25

8′ Mazzola non perdona con la tripla! 21-21, tutto in equilibrio ora!

5′ Pioggia di triple! Charalampopoulos risponde a Holman, due canestri dall’arco ed è 16-12.

3′ Cheatham accorcia per Pesaro, canestro e fallo subito, tira anche il libero aggiuntivo. 9-7.

2′ Smith! Schiacciata super, 7-0 e grande avvio degli scaligeri.

1′ Si parte!

19.30 Amici di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Verona-Pesaro, match valido per la Serie A1 di basket. Si parte fra un istante con la palla a due.