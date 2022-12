LIVE – Brescia-Virtus Bologna 77-89, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brescia-Virtus Bologna, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate, gli uomini di coach Magro si avvicinano in buona forma alla sfida contro i capoclassifica, nonostante la sconfitta di misura contro Venezia nell’ultimo turno. In settimana, è arrivato anche il successo su Lubiana in Eurocup, che è valsa la possibilità di rimanere a stretto contatto con le posizioni che valgono il passaggio del turno. Le Vu Nere, a loro volta, dopo il clamoroso tonfo contro Scafati, hanno ottenuto due vittorie in Eurolega in settimana. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 18 dicembre sul parquet del Palaleonessa, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

BRESCIA-VIRTUS BOLOGNA 77-89

FINISCE LA PARTITA

0:02 – Jaiteh piazza un solo libero: 77-89

1:28 – Virtus a segno in contropiede con Jaiteh: 77-88

2:05 – Tripla Weems! 73-83

2:16 – Della Valle piazza due liberi importanti: 73-80

3:16 – Cobbins da due punti: 71-80

4:10 – Lundberg appoggia due punti a canestro: 69-80

4:29 – Teodosic a segno in sospensione: 69-78

5:57 – Un solo libero trasformato da Burns: 69-76

9:41 – Tripla di Cournoooh! 61-67

ULTIMO QUARTO

5:17 – Tripla di Massinburg! 42-58

5:29 – Jaiteh fa uno su due dalla linea del tiro libero: 39-58

6:24 – Della Valle trasforma tre tiri liberi: 37-55

7:12 – Jaiteh segna entrambi i liberi: 32-55

8:00 – Shengelia appoggia due punti a canestro: 32-53

TERZO QUARTO

INTERVALLO

0:02 – Tripla a bersaglio per Cournooh! 32-49

1:18 – Shengelia si gira e tira: 29-48

1:55 – Belinelli dalla lunetta: 29-45

3:58 – Bologna ora scappa con Weems e Camara: 24-38

5:57 – Tiro libero segnato da Belinelli: 24-34

7:58 – Camara appoggia due punti a canestro: 21-31

8:54 – Camara si gira a trova due punti: 21-29

9:45 – Burns appoggia due punti a canestro: 21-25

SECONDO QUARTO

0:18 – Tripla di Nikolic: 19-25

0:50 – Bologna ancora a segno dalla lunetta con Bako: 16-25

1:31 – Ancora Hackett preciso dalla lunetta: 16-23

2:21 – Hackett mette due liberi: 14-22

2:50 – Schiacciata di Bako: 12-20

4:08 – Della Valle riporta sotto Brescia: 12-16

5:33 – Jaiteh! Più dieci Bologna: 6-16

6:00 – Lundberg appoggia due punti a canestro: 6-13

6:21 – Tripla anche per Weems: 6-11

7:38 – Tripla per Mannion in contropiede: 4-8

PRIMO QUARTO

ORE 18:55 – Buonasera amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale di Brescia-Virtus Bologna. A breve la palla a due!