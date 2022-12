Volley, Mondiale per Club maschile 2022: esordio vincente per Perugia, Renata ko 3-0

La Sir Safety Susa Perugia supera il Volei Renata nella partita valevole per la prima giornata della Pool A del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. 3-0 (25-22, 25-16, 25-21) il punteggio del match, in cui gli uomini di Andrea Anastasi hanno liquidato l’ostica formazione brasiliana, conquistando una vittoria importante in ottica accesso alle semifinali. Dominatori fin qui nel campionato italiano, i Block Devils iniziano alla grande la loro avventura nella massima competizione iridata riservata ai club, imponendosi al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim. Vittoria senza soffrire e semifinale centrata: impossibile vivere una serata migliore per Perugia, che sogna in grande anche in Brasile.

LA CRONACA – Primo set amministrato con intelligenza da Perugia, che inizialmente quasi si accontenta di avanzare punto a punto, senza forzare la fuga. Nel momento delicato, però, gli uomini di Andrea Anastasi salgono in cattedra e mettono le mani sul parziale. Merito di un muro che funziona, dell’asse Giannelli-Semeniuk e del solito Wilfredo Leon, che sul 23-21 scaglia l’ace che regala tre set point alla sua squadra. A firmare il definitivo 25-22 è invece Rychlicki, il cui attacco scrive la parola fine sul set.

A senso unico invece la seconda frazione, in cui Perugia comanda fin dalle battute iniziali. Il coach del Renata prova a scombinare le carte in tavola con una serie di time-out, ma i suoi non riescono a ricucire il gap in alcun modo. Leon e compagni continuano infatti ad esprimersi ad alti livelli, arrivando a toccare un massimo vantaggio di +8. Nel finale la Sir Safety Susa non trema e raccoglie quanto di buono seminato, prevalendo per 25-16. A chiuderla è il polacco Semeniuk, protagonista di un gran muro su Borges.

L’ottima serata dei Block Devils prosegue anche nel terzo parziale, dove fin da subito si portano avanti nel punteggio. Gran parte del set arriva quasi ad essere una sorta di attesa di arrivare a 25. Il Renata, infatti, non riesce mai a rendersi pericoloso e non dà mai neppure l’impressione di poter impensierire gli avversari. Perugia, invece, si limita a fare il suo gioco senza commettere troppi errori e resta sempre con la testa avanti di almeno due-tre lunghezze. Alla fine sarà ancora Semeniuk a siglare il punto decisivo, quello del 25-21, che consente ai tifosi della Sir Safety Susa di festeggiare una meritata vittoria.