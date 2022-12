Super-G St. Moritz 2022, Goggia: “Gara intelligente, va bene così”. Curtoni: “Inizio di stagione positivo”

Le due protagoniste azzurre del super-G femminile di St. Moritz 2022, Elena Curtoni e Sofia Goggia, hanno parlato ai microfoni della Fisi al termine della gara. “Sono partita col piede giusto. La stagione è ancora lunga, ma iniziare bene è importante per la fiducia. Mi sentivo in forma – ha spiegato Elena Curtoni, seconda alle spalle di Shiffrin in Svizzera – Trascorrerò il Natale a casa, perciò non sarò a Semmering. So quanto valgo e credo di poter dire la mia in tutte le gare. Cerco sempre di dare tutto in pista“.

“Weekend folle. Dopo un secondo posto ed una vittoria, oggi ho disputato una gara intelligente – ha detto Sofia Goggia, frenata dal dolore alla mano – Non ero sicura di scendere in pista. Stanotte mi sono svegliata con la mano che pulsava e non è stato facile. Di spingere non me la sono sentita, perciò ho puntato a restare solida sui piedi. Ho commesso qualche imprecisione, ma va bene così“. La campionessa bergamasca ha poi parlato dei suoi impegni futuri: “Ora farò riabilitazione alla mano e poi prepareremo St. Anton e Cortina. Sono soddisfatta di come ho iniziato la stagione“.