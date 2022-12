Pattinaggio figura, al via i Campionati Italiani a Brunico: presenti oltre 80 atleti

Tutto pronto per i Campionati nazionali di pattinaggio di figura, in programma all’Intercable Arena di Brunico da giovedì 15 a domenica 18 dicembre. Oltre 80 atleti si daranno battaglia nel prestigioso evento, teatro sia delle competizioni juniores che senior, e molto importante anche in ottica Europei. Ci sono infatti ancora alcuni dubbi in merito alle convocazioni per la rassegna di Espoo (Finlandia) e sarà proprio l’appuntamento di Brunico a scioglierli.

Tra le coppie di artistico, particolarmente interessante lo scontro tra Conti/Macii e Ghilardi/Ambrosini dopo un ottimo avvio di stagione. Nel maschile, occhi puntati su Daniel Grassl, chiamato a difendere un titolo che gli appartiene dal dicembre 2018, mentre nel femminile sarà Lara Naki Gutmann l’atleta da battere, dopo le affermazioni negli ultimi due anni. Infine, per quanto riguarda la danza, difficile ipotizzare dei vincitori differenti da Charlene Guignard e Marco Fabbri. Molto aperta tuttavia la lotta per il podio e guai a escludere possibili sorprese.