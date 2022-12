Hockey, Camaiore-Giovinazzo: immagini su presunti “atti violenti” alla Procura federale

di Mattia Zucchiatti 1

Possibili “atti violenti estranei al normale andamento di una partita di hockey”. La partita tra Rotellistica Camaiore e Afp Giovinazzo, valida per la coppa italia di Serie A2, è sotto la lente d’ingrandimento della Procura Federale in relazione ad un episodio accaduto al minuto 4:06 del secondo tempo. Il Coordinatore del Settore Tecnico ha trasmesso alla Procura Federale le immagini affinchè il Procuratore ed eventualmente il Tribunale Federale “possano valutare la sussistenza di atti violenti estranei al normale andamento di una partita di hockey”. Così in una nota della Fisr. Nella giornata di ieri, il Comitato Ufficiali di Gara Hockey Pista ha provveduto a sospendere l’arbitro della partita Rot. Camaiore-Giovinazzo fino al 31/01/2023 per i gravi errori commessi durante la direzione di gara. “A fronte di un numero crescente di episodi di gioco violento registrati sulle piste di serie A1 e Serie A2 nel corso di questa prima parte della stagione, il Settore Tecnico valuterà, di concerto con gli organi di giustizia sportiva, la possibilità di ricorrere a partire da gennaio all’uso delle immagini televisive per punire ex post tutti gli atti ritenuti violenti commessi durante le gare di Serie A1 e A2”, termina il comunicato.