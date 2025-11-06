Il ginnasta azzurro chiude sul podio con 55.300 punti dietro Fraser e Dolci. “Bella gara, i primi tre si sono equivalsi” commenta il tecnico Busnari. Sfortunata la spedizione femminile, out D’Amato e Perotti.

Ottimo piazzamento per Yumin Abbadini all’Arthur Gander Memorial 2025.

Il ginnasta dell’Aeronautica Militare chiude al terzo posto con un totale di 55.300 punti, alle spalle del britannico Joe Fraser (oro con 55.750) e del canadese Felix Dolci (argento a 55.550).

Abbadini brilla al cavallo con maniglie

Nella particolare formula della competizione, che prevede l’all around su quattro attrezzi scelti dagli atleti, Abbadini si è distinto soprattutto al cavallo con maniglie, dove ha ottenuto il punteggio più alto di giornata: 14.400 grazie a una nuova uscita di elevata difficoltà.

Buone anche le prove al volteggio (13.450, con un piccolo passetto all’arrivo), alle parallele pari (13.300) e alla sbarra (14.150), una delle sue specialità più solide.

“Bella gara – ha commentato il tecnico Alberto Busnari – Fraser ha fatto una grande prestazione, Dolci ci ha preceduto di pochissimo, ma i tre sul podio si sono equivalsi. Sono contento per Yumin e per la vittoria nella classifica del cavallo”.

Giornata sfortunata per le azzurre

Sul fronte femminile, nessuna italiana in gara. Giulia Perotti è stata costretta al forfait per un forte stato influenzale, mentre Alice D’Amato ha accusato un fastidio alla caviglia durante gli allenamenti.

L’allenatore Marco Campodonico ha preferito non rischiare: l’olimpionica si sottoporrà a controlli per valutare l’entità del problema.

La prova femminile è stata vinta dalla statunitense Ashlee Sullivan (41.400) davanti alla britannica Abigail Martin (38.400) e alla spagnola Alba Petisco (38.300).