Formula E: inizia l’avventura di Giovinazzi con il team Dragon-Penske Autorsport

by Enrico Ricciulli

Antonio Giovinazzi - Foto profilo Twitter ufficiale Sauber

Antonio Giovinazzi saluta la Formula 1 ed è pronto ad iniziare la sua avventura in Formula E con il team Dragon-Penske Autosport. Ad ufficializzarlo la stessa scuderia. Di seguito le parole del pilotta azzurro: “Non appena è stato reso pubblico che non sarei stato in Formula 1 l’anno prossimo, ho deciso di partecipare al campionato mondiale di Formula E. È una categoria che ho sempre seguito. Non vedo l’ora di testare la mia nuova monoposto elettrica a Valencia alla fine del mese. Abbiamo un anno entusiasmante davanti a noi, farò il massimo per aiutare la squadra ad avere successo”. Giovinazzi ha ricevuto anche il benvenuto di Jay Penske, proprietario e direttore del team: “Antonio è tra i piloti più talentuosi al mondo e sono molto orgoglioso che si unisca al team. Con lui e Sergio (Sette Camara, ndr), siamo fortunati ad avere ora quello che credo sia uno dei più forti schieramenti di gara della serie”.