F1, Seidl nuovo CEO Alfa Romeo: lascia McLaren, al suo posto Stella

Prosegue la giornata di annunci importanti in F1, dopo quello di Frederic Vasseur come nuovo Team Principal della Ferrari. Il francese ha lasciato infatti vacanti le posizione di CEO del gruppo Sauber e di Team Principal del Team ORLEN Alfa Romeo. Il primo è stato subito occupato da Andreas Seidl, annunciato dal gruppo che controlla la squadra del biscione, mentre il secondo, il ruolo di Team Principal, “verrà comunicato a tempo debito”. Il dirigente tedesco, ex TP Porsche con cui ha vinto le tre edizioni delle 24 Ore di Le Mans tra il 2015 e il 2017, ricopriva lo stesso ruolo in McLaren dal 2019. Al suo posto, il team britannico ha nominato Andrea Stella, che cambia quindi ruolo rispetto a quello di direttore esecutivo. Prosegue quindi la carriera del dirigente italiana nella scuderia di Brackley, alla quale è legato ormai dal 2015, dopo 15 anni di esperienza alla Ferrari.