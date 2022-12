F1, Horner ottimista su Red Bull: “Obiettivo essere nettamente davanti nel 2023, Verstappen cresce ancora”

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, è stato intervistato da Servus Tv affrontando il tema del Mondiale 2023 di Formula 1 dove il team austriaco si presenterà ai nastri di partenza con i favori del pronostico forte di una stagione 2022 dominata con ben 15 vittorie. “La Mercedes e la Ferrari torneranno alla carica, hanno macchine veloci – spiega – Noi però abbiamo come obiettivo quello di essere nettamente davanti già dall’inizio del campionato.” E su Verstappen: “Credo che possa ancora crescere, è fantastico come sia maturato in questi anni pur essendo sempre sotto grandissima pressione. Sono convinto che il meglio debba ancora venire.” Un po’ più cauto Helmut Marko, che però conferma: “Ci vorrà tempo per assorbire tutte le modifiche, ma pensiamo di avere una macchina molto veloce.”