F1, Hamilton: “Non è stato semplice vedere Verstappen dominare. A volte mi sento un bersaglio”

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente Channel 4, ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso della stagione recentemente conclusa: “Non è stato semplice vedere Verstappen dominare, soprattutto con quel numero uno gigante sulla sua macchina. Non è stato bello vederlo vincere in ogni gara. Sarei stato felice di dare battaglia lì davanti con i migliori”.

Il britannico ha inoltre ammesso di sentirsi un bersaglio di alcuni dei suoi colleghi: “Ascoltando le parole nei miei confronti pronunciate da alcuni piloti o il modo in cui si comportano quando sono accanto a me, ho la sensazione di essere preso di mira. Non so il perché, ma credo che sia dettato dall’esperienza e dal successo. Per esempio nel momento nel mio debutto i più vincenti erano un mio bersaglio, dovevo superarli”.