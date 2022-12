Il Coni diffida l’evento Italian Football Awards: “Non è stato concesso alcun patrocinio”

di Mattia Zucchiatti 13

Il Coni, in relazione ad alcune notizie diffuse “impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all’evento Festival del Calcio Italiano-Italian Football Awards 2022, e di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”. Lo fa sapere il Coni in una nota. Tra i riconoscimenti nella rassegna figurava anche un premio alla carriera per Luciano Moggi.