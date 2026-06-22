Lotta, Italia da cinque medaglie al Wrestling Challenge Under 15 in Romania

A Cluj-Napoca gli azzurrini chiudono il torneo internazionale “Ioan Muresan & Valeriu Bularca” con due ori, due argenti e un bronzo. Sul gradino più alto del podio Nicola Sedicina e Rebecca Mangano.

Wrestling Challenge Under 15, cinque medaglie per l’Italia

Si è conclusa a Cluj-Napoca, in Romania, l’edizione 2026 del Wrestling Challenge “Ioan Muresan & Valeriu Bularca”, torneo internazionale riservato alla classe Under 15.

La competizione ha visto impegnati sei giovani atleti italiani, protagonisti di una trasferta positiva. Il bilancio finale della squadra azzurra è di cinque medaglie complessive.

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Oro per Sedicina e Mangano

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Nicola Sedicina e Rebecca Mangano, entrambi vincitori nelle rispettive categorie.

I due ori rappresentano il risultato più importante della spedizione italiana in Romania, confermando il buon livello espresso dagli azzurrini in uno degli appuntamenti internazionali della stagione dedicati alla classe Under 15.

Argenti per Servedio e Pasca, bronzo per Cecca

La delegazione italiana ha conquistato anche due medaglie d’argento grazie a Davide Servedio e Stella Pasca, entrambi capaci di arrivare fino alla finale.

A completare il bottino azzurro è stata Michelle Cecca, che ha chiuso il proprio percorso con la medaglia di bronzo.

Il bilancio azzurro a Cluj-Napoca

L’Italia chiude dunque il Wrestling Challenge “Ioan Muresan & Valeriu Bularca” 2026 con cinque podi su sei atleti impegnati.

Un risultato significativo per la giovane squadra italiana, che torna dalla Romania con due ori, due argenti e un bronzo.