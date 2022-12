Judo, World Tour Tokyo 2022: quattro italiani al via dell’ultimo Gran Slam dell’anno

di Michele Muzzarelli 1

Saranno quattro gli italiani impegnati il 3 e 4 dicembre a Tokyo, per l’ultima tappa Grand Slam del 2022 per il Judo World Tour. Appuntamento al Tokyo Metropolitan Gymnasium nella capitale giapponese, poi i migliori 36 di ogni categoria accederanno al Jerusalem Masters in programma dal 20 al 22 dicembre. In Giappone saranno presenti 360 atleti in rappresentanza di 62 nazioni. La spedizione azzurra, sotto la guida dei tecnici Giovanni Carollo ed Enrico Parlati, si presenterà ai nastri di partenza schierando Lorenzo Parodi e Giacomo Gamba negli 81 kg e Gennaro Pirelli ed Enrico Bergamelli nei 100 kg.

“I ragazzi stanno bene e sono carichi per rendere al meglio – spiega Carollo – Gamba e Bergamelli hanno avuto una costante crescita lungo la stagione, con risultati importanti sia nei Grand Slam che all’Europeo. Tutti e quattro gli Azzurri saranno in grado di fare buone cose.”