Judo, Pirelli d’oro a Ulaanbaatar: il Grand Slam 2026 apre la corsa a Los Angeles 2028

L’azzurro domina nei -100 kg in Mongolia e incassa 500 punti per la qualificazione olimpica. Bronzo per Asya Tavano nei +78 kg: Italia chiude con tre medaglie.

L’Italia parte forte verso Los Angeles 2028

Inizia con il piede giusto il percorso olimpico del judo azzurro. Al Grand Slam di Ulaanbaatar 2026, primo appuntamento valido per la qualificazione a Los Angeles 2028, Gennaro Pirelli conquista l’oro nei -100 kg. Per il 25enne napoletano è una conferma: a due mesi dal titolo europeo di Tbilisi arriva un successo che pesa doppio in ottica ranking.

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Terzo sigillo Slam per Pirelli, 500 punti in cassaforte

Senza lo status di testa di serie, Pirelli ha costruito un percorso netto. Il judoka delle Fiamme Gialle ha superato nell’ordine l’estone Jakob Vares e il sudcoreano Han Juyeop, entrambi battuti per somma di sanzioni. Agli ottavi ha piegato il kazako Marat Baikamurov con un waza-ari al Golden Score. Decisiva la semifinale contro il russo Arman Adamian, campione mondiale 2023, risolta con uno yuko dopo 53 secondi di supplementare. In finale ha avuto la meglio sull’altro russo Idar Bifov, ancora per somma di sanzioni, in un match di grande tenuta tattica.

Con questo oro arrivano 500 punti per la Road to Los Angeles 2028 e il terzo titolo Grand Slam in carriera dopo Tokyo 2022 e Dushanbe, alla vigilia di Parigi 2024.

Tavano di bronzo nei pesi massimi: è il sesto podio Slam

Nella terza giornata sorride anche Asya Tavano. La friulana classe 2000 sale sul terzo gradino del podio nei +78 kg e porta a sei i piazzamenti Slam in carriera. Per lei 250 punti nel ranking olimpico. Dopo il successo su Elis Startseva per doppio waza-ari, è arrivata la sconfitta ai quarti con la teenager estone Emma-Melis Aktas. Ai ripescaggi ha beneficiato del forfait della numero uno al mondo Raz Hershko, prima di vincere la finale per il bronzo contro la croata Helena Vukovic per immobilizzazione al Golden Score.

Gli altri azzurri: stop per Carletti, Bedel e Parlati

Meno fortuna per gli altri italiani impegnati domenica. Nei -100 kg Jean Carletti si ferma al primo turno. Nei -90 kg Kenny Komi Bedel esce subito contro il giapponese Sanshiro Murao, poi vincitore del torneo e campione mondiale in carica. Stessa categoria per Christian Parlati: due turni superati prima dello stop agli ottavi contro il serbo Nemanja Majdov.

Bilancio Italia: tre medaglie in Mongolia

La spedizione a Ulaanbaatar si chiude con tre podi. All’oro di Pirelli e al bronzo di Tavano si aggiunge l’argento di Odette Giuffrida nella prima giornata.

Tutti i podi della terza giornata – Grand Slam Ulaanbaatar 2026

-78 kg Femminili

Lytvynenko (UAE) Tcheumeo (FRA) Olaya (COL) e Boehm (GER)

+78 kg Femminili

Arai (JPN) Dicko (FRA) Cancan (FRA) e Tavano (ITA)

-90 kg Maschili

Murao (JPN) Kim Jonghoon (KOR) Fatiyev (AZE) e Rutovic (SRB)

-100 kg Maschili

Pirelli (ITA) Bifov (RUS) Kotsoiev (AZE) e Sulamanidze (GEO)

+100 kg Maschili