Tokyo 2020, Cassani: “La Nazionale di ciclismo è pronta, abbiamo lavorato per mesi”

by Antonio Sepe

Il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani

La partenza per Tokyo è sempre più vicina, ma la Nazionale italiana di ciclismo è pronta. Il tecnico Davide Cassani, che ha seguito i ragazzi in Sardegna in occasione della Settimana Ciclistica Italiana, ha detto: “Abbiamo lavorato per mesi, trovando buone condizioni climatiche e temperature non troppo elevate. Siamo riusciti a coprire 250 km con un dislivello di oltre 3000 metri. Siamo sereni“. Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Villa, tecnico che si è dedicato ai pistard e ai cronoman: “In Sardegna abbiamo potuto lavorare sul fondo su percorsi severi. Abbiamo svolto un lavoro completo, abbinato a quello in pista, così da chiudere il nostro percorso”.

Di seguito il piano partenze degli azzurri per Tokyo: 17 luglio Strada: Ciccone, Nibali, Caruso, Moscon, Bettiol, Cavalli, Bastianelli, Paladin, Longo Borghini 19 luglio Mtb: Lechner, Kerschbaumer, Colledani, Braidot 21 luglio Strada/Pista uomini e donne: Ganna, Viviani, Balsamo 21 luglio Bmx: Fantoni 25 luglio Pista e uomini donne: Lamon, Milan, Barbieri, Guazzini, Paternoster, Fidanza, Alzini. Non ci sarà Fausto Masnada, vittima di una caduta in una tappa sarda.