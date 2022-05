LIVE – Giro d’Italia 2022, sesta tappa Palmi-Scalea: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

by Michele Muzzarelli

Giro d'Italia - Foto diegobarbeano CC BY 2.0

La diretta testuale della sesta tappa del Giro d’Italia 2022, da Palmi a Scalea dopo 192 chilometri. Una frazione quasi interamente sulla costa tirrenica della Calabria, con i velocisti del gruppo decisi a giocarsi il successo come accaduto ieri a Messina. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente nulla.

Segui il LIVE a partire dalle 12:50

COME VEDERE LA TAPPA IN TV

PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO 2022: IL CALENDARIO COMPLETO

AGGIORNA LA DIRETTA

13:18 – Percorsi 16 km e gruppo compatto che procede ad andatura turistica.

13:03 – Gruppo compatto dopo i primi 10 km.

12:50 – Buongiorno amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale della sesta tappa del Giro d’Italia 2022, la Palmi-Scalea di 192 km. I corridori hanno appena preso il via.