Giro Next Gen 2026, Lorenzo Finn trionfa: sua anche la cronometro finale di L’Aquila

Il corridore ligure della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies conquista la Maglia Rosa e chiude in bellezza vincendo l’ultima tappa, la cronometro Villa Sant’Angelo-L’Aquila.

Lorenzo Finn vince il Giro Next Gen 2026

Lorenzo Mark Finn completa la sua favola al Giro Next Gen 2026. Partito con i favori del pronostico, il corridore ligure non ha tradito le attese e ha conquistato la classifica generale, chiudendo la corsa con un successo pieno.

Dopo aver preso la Maglia Rosa sull’arrivo in salita di Monte Livata, Finn ha firmato anche l’ultima tappa, la cronometro Villa Sant’Angelo-L’Aquila di 22,2 chilometri, mettendo il sigillo definitivo sulla sua edizione della corsa.

Per il ciclismo italiano è un successo pesante: Finn è il primo italiano a vincere la classifica generale dal 2011, quando Mattia Cattaneo si impose nella corsa allora chiamata Girobio. Una coincidenza significativa, visto che il prossimo anno i due correranno insieme tra i professionisti con la Red Bull-Bora-hansgrohe.

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La cronometro finale di L’Aquila

L’ultimo atto del Giro Next Gen 2026 è stato una cronometro impegnativa, non pensata esclusivamente per specialisti puri e collocata al termine di un’edizione molto esigente.

Finn ha dominato la prova contro il tempo, chiudendo in 29’03” e lasciandosi alle spalle tutti gli avversari. Sul podio di giornata sono saliti anche Adam Rafferty della Hagens Berman Jayco, secondo a 16”, e Matisse Van Kerckhove del Team Visma-Lease a Bike Development, terzo a 32”.

Quarto posto per il francese Aubin Sparfel, vincitore della tappa precedente, staccato di 45”.

Finn nella storia del Giro Next Gen

Con il successo nella cronometro, Lorenzo Mark Finn ha consolidato la propria Maglia Rosa e ha chiuso la classifica generale davanti al colombiano Mateo Ramírez della UAE Team Emirates Gen Z, secondo a 2’10”, e al brasiliano Henrique Bravo Ribeiro della Soudal Quick-Step Devo Team, terzo a 2’35”.

Il successo del corridore ligure arriva dopo settimane non semplici. Finn aveva iniziato il 2026 con la vittoria al Trofeo Ses Salines, per poi imporsi anche al Giro del Belvedere e al Palio del Recioto in aprile.

Una caduta al Tour of the Alps lo aveva però costretto a fermarsi per diverse settimane. Il rientro al Giro Next Gen ha confermato il pieno recupero: Maglia Rosa, vittoria a Monte Livata e cronometro finale di L’Aquila.

Un talento già lanciato verso i professionisti

Due volte campione del mondo, tra gli Juniores nel 2024 e negli Under 23 nel 2025, Finn aggiunge ora al proprio percorso anche il Giro Next Gen.

Un successo che pesa in prospettiva e che arriva alla vigilia del salto tra i professionisti, dove lo attende la Red Bull-Bora-hansgrohe. Il legame ideale con Mattia Cattaneo, ultimo italiano vincitore prima di lui, rende ancora più simbolica questa vittoria.

Ordine d’arrivo della cronometro finale

Lorenzo Mark Finn, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, 22,2 km in 29’03” Adam Rafferty, Hagens Berman Jayco, a 16” Matisse Van Kerckhove, Team Visma | Lease a Bike Development Team, a 32”

Classifica generale Giro Next Gen 2026

Lorenzo Mark Finn, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies Mateo Ramirez, UAE Team Emirates Gen Z, a 2’10” Henrique Bravo Ribeiro, Soudal Quick-Step Devo Team, a 2’35”

Le maglie ufficiali del Giro Next Gen 2026

Le maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate e realizzate da Castelli.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Valsir: Lorenzo Mark Finn, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies

Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Vecchio Amaro del Capo: Davide Donati, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum: Mattie Dodd, Ineos Grenadiers Racing Academy

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, riservata ai corridori nati nel 2007, sponsorizzata da Suzuki: Javier Cubillas, Movistar Team Academy

Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency: Lorenzo Mark Finn, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies

Finn chiude il Giro Next Gen da dominatore

La cronometro di L’Aquila consegna a Lorenzo Mark Finn una vittoria totale. Il ligure non si è limitato a difendere la Maglia Rosa, ma ha scelto di chiudere il Giro Next Gen 2026 attaccando anche l’ultima tappa.

Un finale da protagonista assoluto, per un corridore che ha confermato di essere uno dei nomi più attesi del futuro del ciclismo italiano.