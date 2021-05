Giro d’Italia 2021, 7^ tappa Notaresco-Termoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

by Federico Parodi

Peter Sagan. Foto Twitter

Il Giro d’Italia 2021 prosegue con la 7^ tappa, 181 chilometri da Notaresco a Termoli. La carovana rosa parte in Abruzzo e arrivo in Molise, nella provincia di Campobasso, per un finale adatto ai velocisti ma anche a corridori come Peter Sagan: il traguardo è in leggera salita ed è preceduto da uno strappo a 1500 metri dalla conclusione con punte del 12%. PERCORSO E ALTIMETRIA

TV E STREAMING

La settima frazione del 104° Giro d’Italia è in programma venerdì 14 maggio e sarà visibile in diretta tv integrale sui canali Rai Sport: si partirà dalle 11.45 su Rai Sport + HD con i primi collegamenti per poi proseguire dalle 14 su Rai Due fino all’arrivo. La frazione potrà essere seguita anche su Eurosport 1, che si collegherà a partire dalle 12.45, e in streaming su Dazn, Eurosport Player e Discovery +.