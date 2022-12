Altra tragedia nel mondo del ciclismo. A otto giorni dalla morte di Rebellin, un’altra persona in bicicletta è morta a causa di uno scontro contro un camion in una strada provinciale a San Marco di Mereto di Tomba, in provincia di Udine. Si tratta di un 44enne pakistano, sbalzato a una decina di metri di distanza e finito in un fosso. Immediati i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.