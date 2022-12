Ciclismo, Astana rescinde con Lopez: “Scoperti nuovi elementi sul caso doping”

Miguel Angel Lopez non è più un corridore dell’Astana. La rescissione si contratto arriva dopo il caso che ha visto il 28enne legato alla figura del dottor Marcos Maynar, personaggio centrale nel traffico di prodotti dopanti scoperti dagli inquirenti spagnoli. “Il team di Astana Qazaqstan ha scoperto nuovi elementi che mostrano la probabile connessione di Miguel Angel Lopez con il dottor Marcos Maynar”. Il team non aveva altra alternativa che rescindere il contratto con il corridore, sulla base di violazioni di detto contratto e delle regole interne del team, con effetto immediato”, si legge in una nota ufficiale.