Canoa slalom, Mondiali Augusta 2022: dieci azzurri al via, Stefanie Horn guida la spedizione

by Mattia Zucchiatti 2

“Il 42mo Campionato del mondo di canoa ed extreme slalom prenderà il via ufficialmente da mercoledì 27 a domenica 30 luglio sul canale di Augsburg, in Germania, il luogo dove è iniziato il cammino olimpico della disciplina ai Giochi di Monaco 72, prima di entrare ufficialmente nel programma a cinque cerchi da Barcellona 92. Si tratta di uno dei campi di gara più famosi del mondo, rinnovato e migliorato per festeggiare al meglio il 50° anniversario di questa importante ricorrenza“. Lo fa sapere la Federcanoa in una nota. “Sono attesi circa 300 atleti in rappresentanza di 52 federazioni, provenienti da cinque continenti, con tutto il Gotha della disciplina pronto a sfidarsi per conquistare almeno uno dei dieci titoli iridati in palio: otto per la slalom e due per la nuova disciplina olimpica da Parigi 2024 dell’extreme slalom. Per questa specialità saranno al via 105 atleti di 39 nazioni per le gare maschili e 72 atlete di 32 federazioni per le gare femminili”.

Sono dieci gli atleti che faranno parte della spedizione azzurra guidata dal direttore tecnico Daniele Molmenti. “Il gruppo dei kayak sarà composto dalla neo campionessa europea Stefanie Horn (Marina Militare), dall’argento continentale Giovanni De Gennaro (Carabinieri), dal vice campione del mondo Marcello Beda (Aeronautica Militare), da Zeno Ivaldi (Marina Militare) e Marco Vianello (Carabinieri). La squadra del canoa canadese sarà formata invece da Elena Borghi, Marta Bertoncelli, Roberto Colazingari, Paolo Ceccon (Carabinieri) e Raffaello Ivaldi (Marina Militare)”, si legge.