Napoli, sprint per Ounahi: superate Marsiglia e Inter

Il Napoli si è fin qui dimostrato una macchina perfetta, svolgendo, nella prima parte di stagione, un percorso eccellente sia in campionato che in Europa. Ma ciò non vieta la ricerca di nuovi profili per rimpolpare la rosa offrendo sempre maggiore qualità. È per questo che, stando a quanto riporta Footmercato, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Azzedine Ounahi, uno dei volti principali del Marocco che ha stupito tutti ai recenti Mondiali. Non solo, perché il Napoli sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza, rappresentata perlopiù da Marsiglia e Inter, con il centrocampista che avrebbe però espresso la propria preferenza all’approdo in Italia.