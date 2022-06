Empoli, ufficiale il riscatto di Vicario dal Cagliari

by Alessio Vinciguerra

Guglielmo Vicario, Empoli - Foto Antonio Fraioli

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale il Cagliari Calcio ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo all’Empoli il portiere Guglielmo Vicario. Già lo scorso anno chiamato a difendere la porta della squadra toscana in tutte e 38 le partite di Serie A, l’estremo difensore torna quindi ad Empoli. Questa volta in via definitiva.