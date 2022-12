Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, presidente smentisce accordo: “Notizie non corrette dai media”

“Le notizie che sono state riportate dai media non sono corrette, la maggior parte delle cose che sono uscite sono bugie”. Così il presidente dell’Al-Nassr, Musli Al-Muammar, smentisce categoricamente le notizie degli ultimi giorni riguardo il possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla squadra saudita. Diverse fonti, infatti, raccontavano di un accordo già trovato con accordo fino al 2030 (due stagioni e mezzo in campo, il resto come ambasciatore del Paese).