Calciomercato Serie A, Premier League protagonista: Ederson-United, Frattesi-Nottingham e Napoli su Gila

L’Atalanta si avvicina alla cessione di Ederson al Manchester United, l’Inter valuta Frattesi in uscita e pensa a Curtis Jones, mentre il Napoli tratta Mario Gila con la Lazio.

Premier League pronta a finanziare il mercato della Serie A

Lontani i fasti economici di un tempo, la Serie A potrebbe trovare una spinta importante dal mercato inglese. La Premier League continua infatti a guardare con attenzione al campionato italiano e alcune operazioni in uscita possono muovere cifre pesanti.

Tra le trattative più avanzate c’è quella che riguarda Ederson. L’Atalanta è ormai vicina alla chiusura con il Manchester United per la cessione del centrocampista brasiliano, reduce anche dall’esordio al Mondiale contro Haiti. L’operazione dovrebbe portare nelle casse della Dea più di 50 milioni di euro.

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Atalanta, non solo Ederson: Palestra verso l’Inter

L’Atalanta potrebbe incassare altri 50 milioni dalla cessione di Marco Palestra all’Inter. Un doppio movimento che garantirebbe al club bergamasco risorse importanti per impostare il proprio mercato.

Anche i nerazzurri di Milano, però, per finanziare le proprie operazioni starebbero guardando verso l’Inghilterra.

Inter, Frattesi verso il Nottingham Forest: idea Curtis Jones

L’Inter starebbe valutando la cessione di Davide Frattesi al Nottingham Forest per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una somma che potrebbe poi essere reinvestita per arrivare a Curtis Jones, centrocampista classe 2003 valutato dal Liverpool proprio 30 milioni.

In uscita anche Stefan De Vrij: il difensore olandese, 34 anni, non dovrebbe rinnovare il contratto e potrebbe proseguire la carriera in Grecia, al Panathinaikos.

Napoli su Mario Gila: possibile contropartita Lucca

Si muove anche il Napoli. Dopo i riscatti di Alisson Santos e Hojlund, per i quali il club campano ha già investito 70 milioni, gli azzurri starebbero trattando con la Lazio per Mario Gila.

Con il difensore ci sarebbe già un accordo di massima. Alla società capitolina potrebbe essere proposto Lorenzo Lucca come parziale contropartita.

La squadra di Rino Gattuso, intanto, si starebbe già guardando intorno per individuare un sostituto in difesa. L’ex ct della Nazionale, reduce anche da un’esperienza in panchina nel campionato croato, avrebbe messo nel mirino Sergi Dominguez, 21enne difensore centrale spagnolo della Dinamo Zagabria. Il club croato chiede 13 milioni di euro per il cartellino.

Roma, idea Zaniolo e nodo fair play finanziario

Una suggestione di mercato riguarda Nicolò Zaniolo, apparentemente in rotta con l’Udinese. L’idea sarebbe quella di riportarlo a Roma, ma sulla sponda opposta.

La Roma, alle prese con il fair play finanziario, continua intanto a seguire Mason Greenwood. A favore dei giallorossi potrebbe giocare la necessità dell’Olympique Marsiglia di vendere per rientrare nei parametri Uefa. I capitolini, però, potrebbero dover sacrificare Matías Soulé.

Il Genoa, intanto, ha ufficializzato l’acquisto di Tommaso Baldanzi dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 9,5 milioni.

Como tra Nico Paz, Kaiki e Giay

Il Como resta impegnato nella telenovela Nico Paz, con una trattativa a oltranza con il Real Madrid. Nel frattempo i lariani avrebbero fatto un tentativo per Kaiki, 23enne terzino mancino del Cruzeiro. L’operazione potrebbe chiudersi per 15 milioni di euro.

Piace anche Agustin Giay, 22enne terzino destro del Palmeiras, seguito però anche dall’Atletico Madrid.

Juventus su Marmoush, resta vivo il nome di Kolo Muani

La Juventus continua a inseguire Kolo Muani, ma sarebbe rimasta favorevolmente impressionata anche da Omar Marmoush, attaccante dell’Egitto in forza al Manchester City, dove però non trova spazio.

Resta inoltre tutta da seguire la situazione dei portieri, con una girandola che coinvolge Emiliano Martinez, Guglielmo Vicario e i “napoletani” Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic.

Fiorentina, De Gea in uscita e Beltran verso il River Plate

Anche la Fiorentina si muove alla ricerca di un titolare tra i pali. In uscita c’è David De Gea, soprattutto a causa dell’ingaggio da 4 milioni a stagione.

Ai viola piace Christos Mandas della Lazio, anche se il portiere potrebbe tornare alla base dopo il possibile passaggio di Ivan Provedel dal club capitolino all’Inter.

Nel frattempo la Fiorentina ha definito l’accordo con il River Plate per la cessione di Lucas Beltran. L’attaccante, dopo due anni e 16 gol, tornerà in Argentina.

Piace invece un altro argentino: Mateo Silvetti, 20enne esterno sinistro dell’Inter Miami di Lionel Messi in MLS.

Venezia su Ché Adams, alternativa Rrahmani

Il Venezia si è fatto avanti con il Torino per l’attaccante scozzese Ché Adams. In alternativa resta il nome di Albion Rrahmani, 25enne kosovaro dello Sparta Praga.

Il mercato di Serie A entra così in una fase sempre più calda, con la Premier League pronta a muovere cifre importanti e diversi club italiani chiamati a vendere prima di affondare nuovi colpi.