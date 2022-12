Atletico Madrid, Joao Felix sempre più lontano: il Chelsea ci prova

Dopo l’uscita di Matheus Cunha, l’Atletico Madrid potrebbe veder partire un altro suo attaccante, ovvero Joao Felix. Il portoghese, infatti, è da tempo in rotta con Diego Simeone, reo di non utilizzarlo al meglio, sacrificandolo con il suo modo di giocare molto difensivista. Ecco quindi che, stando a quanto riporta il Telegraph, il Chelsea si è fatto avanti per capire se ci sono margini di manovra. Infatti, il costo del cartellino è altissimo, intorno ai 100 milioni di euro, ma una buona soluzione potrebbe essere quella del prestito con un diritto o obbligo di riscatto intorno agli 80/90 milioni di euro.