Vialli, la solidarietà di Fedez: “Spero di sdebitarmi un giorno, forza Gianluca”

Attraverso un tweet, Fedez ha mostrato la propria vicinanza a Gianluca Vialli, dopo che quest’ultimo ha annunciato l’allontanamento dalla Nazionale per ragioni di salute. “Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!” ha scritto il cantante, anche lui costretto a lottare contro il cancro nel 2022.

