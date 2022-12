Serie B 2022/23: il Pisa aggancia la zona playoff, Ascoli battuto 2-0

Il Pisa si impone 2-0 sull’Ascoli, nella sedicesima giornata di Serie B 2022/23. I nerazzurri vincono lo scontro di media classifica e agganciano la zona playoff a quota 22 punti. Bianconeri che invece restano all’undicesimo posto ma con un solo punto di distacco.

Primo tempo a ritmi altissimi tra le due formazioni che si sfidano a viso aperto e con buona prestanza fisica. Dopo numerosi tentativi e occasioni da entrambe le parti, sono i nerazzurri a conquistare un calcio di rigore nei minuti finali della prima frazione. Sul dischetto si posiziona Torregrossa che spiazza Guarna con un cucchiaio magistralmente realizzato. La seconda frazione appare molto frammentata, tante le interruzioni per falli e due cambi per infortunio, dopo uno scontro di gioco aereo. Lascia il campo in barella Falasco, lo segue Esteves con una fasciatura in testa. Poche le occasioni nella ripresa, ma sul finale è l’appena entrato Canestrelli ad approfittare di un calcio di punizione per insaccare di testa il definitivo 2-0.