Genoa, Gilardino si presenta: “Orgoglioso e motivato”

Alberto Gilardino è pronto a fare il suo esordio sulla panchina del Genoa, dopo essere diventato l’allenatore ad interim della prima squadra in seguito all’esonero di Blessin. L’ex campione del mondo ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Sono orgoglioso e motivato di fronte a questa nuova esperienza. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità: in questi due giorni abbiamo lavorato con entusiasmo. Domani in campo serviranno umiltà e sacrificio, contro una squadra molto ben organizzata, per riuscire a imporre la nostra identità. Non vedo l’ora di entrare al Ferraris”. Il Genoa sfiderà domani il Sudtirol e domenica l’Ascoli: due sfide che verranno utilizzate anche per valutare lo stesso Gilardino.