Genoa, Gilardino: “Assaporiamo questi tre punti: serve ritrovare sorriso”

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del successo casalingo del Genoa sul Sudtirol nella sedicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Questo il commento del neo-allenatore dei liguri: “Se uno doveva fare un sogno era proprio come la partita di oggi. Complimenti ai ragazzi per entusiasmo, sacrificio e dedizione. In due giorni non si poteva pretendere tanto, invece hanno fatto vedere ottime cose contro un avversario ostico. Non era scontata la vittoria. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, abbiamo saputo fare gol e abbiamo saputo costruire belle trame di gioco. Ho detto ai ragazzi di assaporare con entusiasmo questa vittoria perché c’è da ritrovare il sorriso. Se l’obiettivo è superare il Frosinone? Per quanto mi riguarda, penso una partita alla volta. Questa realtà si basa molto sull’equilibrio che deve avere la squadra e che io ho. Partita dopo partita cercheremo di trovare più soluzioni, maggiore coesione in campo e proveremo a fare le prestazioni perché è con le prestazioni che arrivano i risultati positivi”.