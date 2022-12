Caso Portanova, Procura Figc apre inchiesta per “valutare eventuali iniziative”

Come fa sapere l’Ansa, la Procura della Figc ha aperto un procedimento nei confronti di Manolo Portanova, il calciatore del Genoa condannato in primo grado per stupro di gruppo a sei anni di carcere. La Procura federale, diretta da Giuseppe Chiné, ha richiesto al Tribunale di Siena gli atti processuali, in modo tale da valutare ogni iniziativa da parte della giustizia sportiva. Ricordiamo che il giocatore è stato regolarmente convocato ieri, ma mandato in tribuna, nella sfida del Grifone contro il Sudtirol.