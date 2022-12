Bari-Genoa 1-2, Gilardino: “Nessun facile entusiasmo, ma stiamo lavorando bene”

Le parole di Alberto Gilardino nell’intervista post-partita in Bari-Genoa 1-2, match della diciannovesima giornata della Serie B 2022/2023. Al San Nicola il Grifone ha vinto un importante scontro diretto, inserendosi sempre più nella lotta per le prime posizioni della classifica. Il tecnico dei liguri però prova a smorzare gli entusiasmi: “Dobbiamo pensare gara dopo gara, altrimenti rischiamo di metterci addosso pressioni che non ci fanno bene – spiega Gilardino – Capisco gli entusiasmi perchè la classifica è buona e abbiamo vinto contro un buon Bari, però a me interessa che la squadra stia lavorando molto bene. Sono tutti importanti, sono arrivato da tre settimane e ho cercato di portare soprattutto serenità.” A livello individuale, Gilardino glissa su chi chiede di un dualismo tra Puscas e Coda: “Oggi ho scelto Puscas perchè se lo meritava per come ha lavorato, ma a partita in corso avrei avuto Massimo che è una validissima alternativa. Sono contento del gol di Puscas perchè se lo meritava, ma preferisco guardare al collettivo.”