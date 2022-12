Ascoli, trauma cranio facciale per Falasco: dimesso dopo sei punti di sutura

L’Ascoli ha pubblicato una nota ufficiale in cui comunica le condizioni di Falasco, dopo lo scontro di gioco avuto con Esteves nel match di ieri contro il Pisa. “A seguito del duro scontro di gioco, verificatosi ieri fra Falasco ed Esteves nel corso della partita Pisa-Ascoli, il difensore bianconero è stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso il Nosocomio di Pisa per accertamenti. Il calciatore ha riportato un trauma cranio facciale con infrazione ossea e ferita lacero contusa della piramide nasale. La TAC, a cui è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, ha escluso problemi encefalici. Per questo in nottata, dopo che gli erano stati applicati sei punti di sutura, il difensore è stato dimesso e ha potuto raggiungere i compagni in hotel”.