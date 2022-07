Verona, Cioffi: “Due settimane positive, ma dobbiamo ancora lavorare molto”

by Giorgio Billone

Gabriele Cioffi - Foto LiveMedia/Davide Casentini

“Penso siano state due settimane molto positive. I ragazzi hanno lavorato sodo, con impegno, applicazione e dedizione. Sicuramente c’è da ancora molto da lavorare, ma lo faremo con serenità, consapevoli della nostra condizione attuale e di quella alla quale puntiamo”. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, dopo la vittoria di misura in amichevole contro la Virtus, squadra della città scaligera, che chiude il ritiro in Trentino: “Ora avremo due giorni di riposo e poi riprenderemo a lavorare: l’obiettivo è quello di vedere già dal prossimo allenamento una squadra un po’ più sciolta, soprattutto a livello mentale. L’idea di gioco è chiara e appartiene già ai ragazzi, devono solo lasciarsi andare: la sfida per me sarà quella di combinare le diverse caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione con differenti moduli”.

E sulle rivali che si rinforzano: “E’ vero, vanno molto forte e credo che lo faranno sempre di più. Noi però siamo concentrati solo sul Verona: pretendiamo molto da noi stessi e vogliamo dimostrare di essere sia belli che competitivi per chi verrà a guardarci”.