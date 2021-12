Udinese, rescissione contrattuale con Teodorczyk

by Giorgio Billone

Dacia Arena - Foto Matteo.favi CC BY SA 4.0

In una nota ufficiale, l’Udinese ha comunicato di avere risolto il contratto che legava l’attaccante polacco Lukasz Teodorczyk al club friulano. Decisione consensuale da parte del giocatore e della società bianconera. Il trentenne era arrivato in Friuli nel 2018 e in 32 presenze, la maggior parte delle quali da subentrante, ha segnato soltanto un gol contro il Chievo nel 2019, prima di diventare di fatto un separato in casa.