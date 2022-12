Udinese, Carnevale: “Con Molina e De Paul, Mondiale che sento anche mio”

“È una grande soddisfazione aver portato De Paul e Molina all’Udinese, sono stati due grandi acquisti. L’ho sentita anche un po’ mia questa coppa. Potevano anche essere quattro i campioni del mondo perché includerei anche Perez e Pereyra, che hanno fatto comunque le qualificazioni. Peccato poi non siano stati convocati per la fase finale”. Così Andrea Carnevale, responsabile dello scouting dell’Udinese, intervenuto a Udinese Tonight su Udinese Tv.

“Abbiamo lavorato molto bene con loro: nel giro di due, tre anni sono cresciuti molto e oggi sono campioni del mondo – prosegue Carnevale –. Complimenti all’Argentina e a loro. Mi è dispiaciuto vedere De Paul a un certo punto piangere, a Madrid sente molto le critiche e aveva un gran peso sulle spalle. Ha fatto un gran Mondiale. Per non parlare poi del tandem Molina-Messi, uno spettacolo come si passano il pallone. Nelle nostre liste, De Paul era attaccante esterno, la mossa di usarlo come mezzala invece è stata azzeccata. Aveva una resistenza fisica strabiliante e il campionato italiano in tre anni gli ha fatto molto bene. Qualità e tanta quantità”.