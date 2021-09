Torino-Lazio, i 24 convocati di Juric: presente Verdi, ancora out Belotti

by Davide Triolo

Verdi e Diawara, Roma-Torino 2019-2020 - Foto Fraioli

I 24 convocati di Ivan Juric per Torino-Lazio, incontro valevole per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. Match che promette emozioni e colpi di scena tra granata e biancocelesti; entrambe le compagini sono volenterose di dimostrare il proprio potenziale, sebbene il Torino sia in casa e dunque si aspetta una spinta significativa dai suoi sostenitori sugli spalti. Presente Simone Verdi, mentre ancora assente Andrea Belotti, perno del reparto offensivo granata; a sostituirlo vi sarà ancora Antonio Sanabria. Di seguito i calciatori chiamati in causa da Juric per la delicata sfida contro i capitolini.

CONVOCATI TORINO

PORTIERI – Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI – Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI – Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon

ATTACCANTI – Brekalo, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming