Serie A 2021/2022, statistiche e curiosità decima giornata: incubo Inter per l’Empoli

by Fulvio Mazza

Alessandro Bastoni - Foto Antonio Fraioli

Decima giornata di Serie A, martedì 26 ottobre alle 18,30 si gioca la partita Spezia-Genoa: i rossoblù hanno perso solo una delle nove gare disputate tra massimo campionato, Serie B e Coppa Italia contro gli aquilotti (18 novembre 2006 2-1 a Marassi nel torneo cadetto), per il resto il grifone ha vinto sei volte e due sono i pareggi. Contemporaneamente il Venezia ospita la Salernitana: sono due i precedenti nella massima competizione, nel 1998/1999 il 22 novembre 1998 i granata trionfarono 1-0 all’Arechi mentre il 3 aprile 1999 il match terminò 0-0 in questo stadio. Alle 20,45 il Milan riceve il Torino: i rossoneri si sono aggiudicati gli ultimi tre scontri diretti in Serie A con un punteggio complessivo di 10-0, solo una volta il Diavolo ha fatto registrare più successi consecutivi contro i granata in campionato (cinque vittorie all’inizio degli anni ’50).

Mercoledì 27 ottobre alle 18,30 la Juventus attende il Sassuolo: i bianconeri hanno perso solo uno dei 16 confronti nel torneo contro i neroverdi (28 ottobre 2015 1-0 al Mapei Stadium), per il resto Dybala e compagni hanno trionfato in 12 occasioni mentre i pareggi sono tre. Contemporaneamente l’Atalanta fa visita alla Sampdoria: i blucerchiati si sono aggiudicati solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro i nerazzurri (un pareggio e tre sconfitte) dopo che ne avevano vinte quattro delle precedenti cinque (un pareggio). L’Udinese ospita il Verona: i bianconeri sono rimasti imbattuti in otto delle ultime nove partite di campionato contro i gialloblù (cinque successi e tre pareggi), l’unico trionfo scaligero è arrivato il 27 settembre 2020 (1-0 al Bentegodi).

Alle 20,45 il Cagliari riceve la Roma: i rossoblù hanno vinto 3-2 il 25 aprile 2021 all’ex Sardegna Arena e hanno così interrotto una serie di 13 scontri diretti consecutivi in cui non sono mai riusciti a fare bottino pieno (quattro pareggi e nove k.o), l’ultima volta che i sardi hanno ottenuto due trionfi di fila contro i giallorossi nel torneo è stata nel 2012. Contemporaneamente l’Inter fa visita all’Empoli: gli azzurri hanno perso gli ultimi sette match nella competizione contro i nerazzurri, solo una volta in Serie A la squadra di Andreazzoli ha collezionato più sconfitte consecutive con una singola avversaria (otto k.o contro la Juventus tra il 2014 e il 2019). La Lazio ospita la Fiorentina: i biancocelesti si sono aggiudicati cinque delle ultime sette partite di campionato contro i viola anche se hanno perso l’8 maggio 2021 2-0 al Franchi (per il resto un pareggio).

Chiude la decima giornata il match Napoli-Bologna giovedì 28 ottobre alle 20,45: gli azzurri hanno vinto otto degli ultimi 11 confronti nel torneo contro i rossoblù (un pareggio e due sconfitte) ma solo due di questi successi sono arrivati nei cinque incroci più recenti.